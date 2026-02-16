¡Se armó el perreo masivo! Así se vivió la presentación de El Malilla en el Palacio de los Deportes
El Malilla ‘reventó' el Palacio de los Deportes con más de 20 mil fans, quienes perrearon de principio a fin con invitados especiales, incluyendo a Yeri Mua y la violinista de Christian Nodal que ha causado polémica en su matrimonio con Ángela Aguilar.
El Malilla ‘reventó' el Palacio de los Deportes con más de 20 mil fans, quienes perrearon de principio a fin con invitados especiales, incluyendo a Yeri Mua y la violinista de Christian Nodal que ha causado polémica en su matrimonio con Ángela Aguilar. ¡No pierdas detalle de los obsequios que le llovieron, de las palabras que El Malilla dirigió a sus fans y de las impresiones de sus seguidores!