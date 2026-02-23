El adiós a Willie Colón: Actor en TV Azteca, genio musical, político y más
El mundo de la salsa está luto tras el fallecimiento del legendario Willie Colón a los 75 años. Su familia confirmó el deceso este sábado mediante un comunicado de prensa. Aquí una sentida semblanza de ‘El Malo del Bronx’ y las despedidas de las celebridades que compartieron escena con la leyenda musical.