XV Primaveras, el reality de Quinceañeras en Venga la Alegría fin de semana

Cuatro quinceañeras, cuatro domingos y una sola oportunidad para brillar. ¿Quién se llevará la gran celebración?

En este reality, cada quinceañera enfrentará divertidas pruebas acompañada de su familia, chambelanes y padrinos. La ganadora disfrutará de una lujosa fiesta en un salón de eventos, un vestido de diseñador, maquillaje profesional y un paseo en limusina por la ciudad. La emoción está servida: ¿Quién será la afortunada que hará realidad su sueño?

