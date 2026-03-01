XV Primaveras, el reality de Quinceañeras en Venga la Alegría fin de semana
Cuatro quinceañeras, cuatro domingos y una sola oportunidad para brillar. ¿Quién se llevará la gran celebración?
En este reality, cada quinceañera enfrentará divertidas pruebas acompañada de su familia, chambelanes y padrinos. La ganadora disfrutará de una lujosa fiesta en un salón de eventos, un vestido de diseñador, maquillaje profesional y un paseo en limusina por la ciudad. La emoción está servida: ¿Quién será la afortunada que hará realidad su sueño?