"¿Qué voy a hacer antes de morirme?”, Yolanda Andrade reflexiona sobre su padecimiento tras la muerte de Pedro Torres

El fallecimiento de Pedro Torres le tocó el alma a Yolanda Andrade, pues ambos fueron diagnosticados con el mismo padecimiento; así se pronunció al respecto y aprovechó para hablar de Fabiola Campomanes tras la muerte de su madre. Por otro lado, compartió una importante reflexión sobre su vida y no dejó de mencionar la traición que habría sufrido y le envió un mensaje a Maribel Guardia. ¡Aquí todos los detalles!