¿Clases de canto para Bad Bunny? Así se pronunció Yuri sobre el desmedido éxito del ‘Conejo Malo’

Yuri aseguró que el éxito de Bad Bunny no es una casualidad, sino el resultado de una estrategia publicitaria bien diseñada. ¿Le daría clases de canto al ‘Conejo Malo’? Tras responder ante el cuestionamiento, la cantante veracruzana habló de su encuentro con Thalía y una posible colaboración. ¡Checa todo lo que contó la cantante que celebra 40 años de trayectoria!