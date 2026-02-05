Yuri habló de los recientes logros de Bad Bunny y de la posible colaboración con Thalía

Aunque en gustos se rompen géneros, Yuri aplaudió el triunfo de Bad Bunny en una reciente premiación, un éxito que no a todos les gustó. Por otro lado, la cantante rompió el silencio sobre su serie documental y explicó por qué no se quedará con el ‘no’ que le dio una plataforma. ¿Habrá colaboración con Thalía? ¡Checa todo lo que nos contó la cantante veracruzana!