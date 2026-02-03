¡Otro zafarrancho! Así fue el alboroto que provocó la presencia de Miguel Bosé en El Fantasma de la Ópera
Durante la llegada de Miguel Bosé a las 100 representaciones de El Fantasma de la Ópera, se armó un tremendo zafarrancho luego de que el cantante español ignorara a la prensa.
Durante la llegada de Miguel Bosé a la función de El Fantasma de la Ópera, se armó un tremendo zafarrancho. Y es que aunque el cantante atendió a sus fans, decidió ignorar a la prensa. Miguel Bosé se dio cita en el exitoso musical donde fue el padrino de las 100 funciones. Cabe mencionar que las dificultades que tuvo el cantante para hablar, llamó la atención de los asistentes. Así fue cómo Miguel Bosé salió del teatro evitando a los medios de comunicación.