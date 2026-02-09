¡Viviann Baeza brilla en la pasarela de vestidos para el Día del Amor y la Amistad!
De cara al Día del Amor y la Amistad, Kristal Silva presentó en Ponte Bonita, una pasarela de vestidos que puedes utilizar en distintos momentos durante el Día de los Enamorados. ¡Ojo a las tendencias otoño-invierno y a la participación de Viviann Baeza!