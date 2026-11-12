El pueblito chiquito que tiene un lago y venden deliciosos elotes asados y nieves de garrafa

¿Te imaginas visitar un pueblito donde puedes disfrutar de un paisaje junto a un enorme lago, comer deliciosos elotes asados y refrescarte con una tradicional nieve de garrafa? Se trata de Jocotepec, Jalisco, un destino de la Ribera de Chapala que combina tranquilidad, gastronomía y atractivos naturales. Aunque es un lugar pequeño, tiene varios rincones que vale la pena conocer y una tradición culinaria que lo convierte en una alternativa para escapar de la rutina.

¿Qué hay en Jocotepec, Jalisco?

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de Jocotepec, este municipio se encuentra a 61 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara y forma parte de los siete municipios que rodean el Lago de Chapala, considerado el cuerpo de agua dulce más grande de México. Su historia, paisajes y cercanía con la naturaleza lo convierten en un destino atractivo para quienes buscan conocer otros rincones de Jalisco.

Jocotepec tiene paisajesmaravillosos. ((SECTUR))

Uno de los lugares que puedes visitar es el Malecón de Jocotepec , donde encontrarás espacios para caminar, descansar y contemplar el lago.

, donde encontrarás espacios para caminar, descansar y contemplar el lago. También puedes conocer la Plaza El Sarape, ubicada en el centro del municipio.

La Parroquia del Señor del Monte también vale la pena.

El Mirador La Bandera, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la población y sus alrededores, te va a encantar.

Qué comer en Jocotepec

Otro de sus atractivos es su gastronomía. De acuerdo con Food and Pleasure, Jocotepec es conocido por sus tradicionales elotes asados, birria de chivo y nieves de garrafa. Los primeros son una alternativa para disfrutar mientras recorres el pueblo, pues se preparan a las brasas y pueden acompañarse con chile y limón. Por su parte, las nieves artesanales tienen diferentes sabores y son ideales para refrescarte después de caminar por sus calles.

También puedes aprovechar tu visita para conocer la llamada playa de Jocotepec. Aunque no se encuentra cerca del mar, es una zona de la ribera del Lago de Chapala con orillas arenosas donde los visitantes pueden disfrutar del paisaje, pasar un rato con la familia y contemplar los alrededores.

¿Cuál es el clima y en qué fechas es mejor visitar Jocotepec?

Jocotepec tiene un clima semicálido y generalmente agradable durante gran parte del año, con una temperatura media anual cercana a los 20 °C. La temporada de lluvias suele concentrarse entre junio y julio, mientras que los meses de otoño e invierno ofrecen condiciones favorables para recorrer el centro, caminar por el malecón y disfrutar de sus atractivos al aire libre.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Jalisco, entre noviembre y abril es una buena temporada para visitar Jocotepec, ya que el clima permite realizar actividades al aire libre y disfrutar de los paisajes de la Ribera de Chapala. Además, durante enero se celebran las fiestas patronales en honor al Señor del Monte, del 6 al 20 de enero, con música, procesiones, bailes y actividades tradicionales.

El lago de Chapala se puede apreciar desde el pueblo de Jocotepec. ((SECTUR))

¿Cómo llegar a Jocotepec desde CDMX?

Si viajas desde la Ciudad de México a Jocotepec, Jalisco, puedes hacerlo en automóvil por carretera. El recorrido es de aproximadamente 541 kilómetros y toma alrededor de 6 horas y 30 minutos, aunque el tiempo puede cambiar dependiendo del tráfico, las condiciones del camino y las paradas que realices.

Otra alternativa es viajar en autobús desde la Central del Norte hacia Guadalajara y, posteriormente, tomar un segundo transporte desde la Central Vieja con destino a Jocotepec. También puedes llegar en avión al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y continuar el trayecto en autobús por carretera.

Sin importar cómo decidas llegar, este pequeño destino de Jalisco es una alternativa para disfrutar de un paseo tranquilo, conocer los paisajes del Lago de Chapala y probar algunos de los sabores más representativos de la región.

Asimismo, puedes aprovechar para visitar las aguas termales en San Juan Cosalá, el pueblo de Ajijic, o el pueblo de Chapala.