Poner un vaso con una hoja de papel en el fregadero cuando sales de viaje: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

Poner un vaso boca abajo sobre una hoja de papel en el fregadero antes de salir de viaje es un truco casero que puede ayudar a prevenir los malos olores que aparecen en la cocina cuando la casa permanece cerrada durante varios días. Aunque parece un gesto extraño, tiene una explicación relacionada con el funcionamiento de las tuberías y puede convertirse en un sencillo aliado para mantener tu hogar en mejores condiciones durante las vacaciones. Pero ¿por qué se necesitan estos dos objetos y qué debes hacer para que funcione?

¿Para qué sirve poner un vaso con una hoja de papel en el fregadero?

Este método se recomienda para reducir el paso del aire por el desagüe y ayudar a prevenir los malos olores que pueden subir de las cañerías cuando la vivienda permanece deshabitada, de acuerdo con una publicación del diario Clarín. La técnica consiste en colocar una hoja de papel sobre la abertura del fregadero y poner encima un vaso boca abajo para mantenerla en su lugar. No necesitas productos especiales ni herramientas, solamente dos objetos que probablemente ya tienes en casa.

Puedes usar un papel, plato o un objeto pesado para ponerlo arriba el vaso. ((Especial/IA))

Para entender por qué funciona este truco, primero debes saber que debajo del fregadero se encuentra una pieza llamada sifón. Se trata de un tubo curvo que conserva una pequeña cantidad de agua en su interior y que funciona como una barrera para impedir que los gases del sistema de drenaje lleguen hasta la cocina. Sin embargo, cuando sales de viaje y dejas de utilizar las llaves de agua durante varios días, parte de ese líquido puede evaporarse, especialmente cuando hace mucho calor, lo que facilita que aparezcan olores desagradables.

La función del vaso y la hoja de papel es crear una barrera adicional sobre el desagüe. El papel cubre la abertura, mientras que el vaso boca abajo ayuda a mantenerlo en su posición y limita parcialmente la circulación del aire. De esta manera, se busca reducir la exposición del desagüe al ambiente y ayudar a retrasar la evaporación del agua que permanece en el sifón. Es importante aclarar que no se trata de un cierre hermético ni garantiza que los malos olores desaparezcan por completo.

Para entender mejor cómo realizar este procedimiento, en YouTube hay un video sobre el truco del vaso y la hoja de papel en el fregadero que lo explica.. La idea es utilizar el papel como cubierta del desagüe y colocar encima un vaso vacío boca abajo, procurando que quede estable y no pueda caerse mientras estás fuera de casa.

Por su parte, El Cronista también explica que este método puede ayudar a disminuir la evaporación del agua del sifón y funcionar como una medida preventiva antes de salir de vacaciones. Además, destaca otra utilidad: al regresar, la hoja de papel puede servir como una señal para identificar si ocurrió algún movimiento de agua en el desagüe. Si la encuentras húmeda o mojada, conviene revisar la instalación para descartar un posible problema de drenaje.

¿Cómo poner correctamente el vaso y la hoja de papel en el fregadero?

Si quieres probar este truco antes de salir de viaje, lo primero que debes hacer es limpiar el fregadero y retirar los restos de comida que puedan quedar cerca del desagüe. Después, abre la llave del agua durante unos segundos para asegurarte de que el sifón conserve suficiente líquido en su interior. Este paso es importante porque el agua retenida es la que funciona como barrera natural contra los gases de las tuberías.

Una vez que hayas dejado correr el agua, seca bien la superficie alrededor del desagüe para evitar que la hoja se humedezca antes de colocarla. Después, extiende un pedazo de papel de cocina o una hoja absorbente hasta cubrir la abertura del fregadero y coloca encima un vaso vacío boca abajo. Comprueba que quede firme y que no pueda deslizarse o caer mientras la casa permanece cerrada.

¿Qué significa si el papel está mojado cuando regresas de viaje?

Una de las particularidades de este truco es que el papel también puede funcionar como una especie de indicador. Si al regresar encuentras la hoja húmeda o empapada, podría ser una señal de que hubo algún movimiento de agua en el desagüe o de que existe una situación que vale la pena revisar. Sin embargo, esto no confirma por sí solo que haya una fuga o una avería, por lo que es importante observar las condiciones de la instalación.

Cuando vuelvas a casa, retira el vaso y el papel, abre la llave del agua y deja que corra durante unos segundos para renovar el líquido del sifón. Si notas que el fregadero continúa desprendiendo malos olores, revisa si existen restos acumulados, obstrucciones o algún problema en las tuberías. En caso de que el olor persista, lo más recomendable es solicitar la revisión de un plomero.