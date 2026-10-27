Las aguas termales cerca de CDMX para ir en familia antes de que acabe el otoño

Las aguas termales cerca de la CDMX son una alternativa para disfrutar de una escapada en familia antes de que termine el otoño. Estos destinos permiten descansar, relajarse y pasar tiempo juntos en entornos naturales.

Si buscas un plan diferente para los próximos fines de semana, existen opciones que combinan piscinas de agua caliente, paisajes y espacios para convivir con familiares de todas las edades.

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¿Cuáles son las aguas termales cerca de CDMX para visitar en familia?

A continuación, repasaremos cinco lugares que debes visitar antes de que acabe el otoño cerca de CDMX:

Parque Acuático El Oasis, en Tequisquiapan

El Oasis es una opción para disfrutar en familia, con albercas de aguas termales a 36 grados, piscina de olas y toboganes de hasta 120 metros. También cuenta con una zona infantil, palapas con asadores y espacios para acampar, ideales para pasar un día completo de diversión.

Termas del Rey, en Tequisquiapan

Este parque acuático ofrece distintas albercas y atracciones para que grandes y pequeños disfruten de una salida diferente. Sus espacios recreativos permiten combinar los juegos acuáticos con momentos de descanso durante una escapada de fin de semana.

Balneario San Joaquín, en Ezequiel Montes

El balneario cuenta con albercas, chapoteadero y áreas de juegos infantiles para que los niños también tengan opciones de entretenimiento. Además, dispone de espacios al aire libre que permiten disfrutar de una jornada familiar en un entorno recreativo.

Balneario La Vega, en Tequisquiapan

Este lugar es una alternativa para quienes buscan refrescarse y divertirse en familia durante el fin de semana. Sus instalaciones acuáticas permiten organizar una visita de un día y combinar las actividades en el agua con momentos de descanso.

¿Qué son las aguas termales?

Las aguas termales son aguas subterráneas que llegan a la superficie con temperaturas elevadas debido al calor del interior de la Tierra. Pueden contener minerales disueltos y se encuentran en manantiales naturales y parques acuáticos. Muchas personas visitan estos lugares para relajarse, disfrutar de baños calientes y pasar tiempo en familia, especialmente durante las temporadas de clima fresco, como el otoño y el invierno.