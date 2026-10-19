Mientras que en México dejar el 10% de propina es costumbre, en Japón hacerlo se considera un insulto grave

Viajar al extranjero es una experiencia emocionante porque brinda la oportunidad de conocer de cerca nuevas culturas y tradiciones. Y además de los indispensables en la maleta, resulta muy útil prepararse antes de llegar y evitar situaciones incómodas por culpa de la ignorancia. Por ejemplo, al ir a sitios como Japón, muchas personas desconocen que no está bien visto dar propina y hacerlo puede resultar descortés.

Esto ya que por más que se trate de un gesto de buena voluntad y no se tenga la intención de ofender a los trabajadores, las normas de convivencias son muy diferentes a las de México. De acuerdo con información de Japan National Tourism Organization, para los japoneses no es habitual dar propina en servicios prestados en restaurantes, bares, taxis ni hoteles porque para ellos, la hospitalidad es algo que ofrecen de manera natural y sin esperar nada a cambio.

En Japón, la hospitalidad se considera parte de la atención al cliente y por eso no esperan recibir propinas|ESPECIAL

¿En qué casos SÍ aplica dar propina en Japón? Así es el "kokorozuke" que los viajeros deberían conocer

A pesar de que los trabajadores japoneses que se dedican a la atención a clientes no exigen propinas y hasta podrían confundirse cuando les dejan dinero de más, sí existe una norma que les permite aceptar gratificaciones sin que eso vaya en contra de sus principios. A esto se le conoce como "kokorozuke", cuya traducción al español es "que sale del corazón" y se refiere a recompensas que se dejan de forma desinteresada.

En Japón sí pueden dejarse gratificaciones para ciertos servicios y no se consideran ofensivos|Canva

Usualmente, este gesto de los turistas es bien recibido cuando se trata de servicios personalizados y para los que se necesitó de un apoyo extraordinario, como lo son los guías privados para ciertos sitios de interés o al contratar intérpretes para un grupo en específico. Aun así, lo mejor es ofrecer la propina en Japón de forma respetuosa, haciéndoles saber que fue por la dedicación que le pusieron a su trabajo y debe entregarse siempre en billetes, según explica el portal inforamtivo Sansaro.

¿Qué pasa si no dejas propina en Japón?

A diferencia de lo que ocurre en algunos establecimientos de México, en donde a pesar de que la Profeco señala que NO es legal, se suele exigir un extra o viene como tarifa sugerida en las cuentas, en Japón no pasa absolutamente nada si las personas no dejan propina. Esto porque los empleados no lo esperan y en realidad esperan simplemente un agradecimiento honesto que los haga saber que el servicio que brindaron fue satisfactorio.