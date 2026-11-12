7 ideas de diseño para hacer las uñas con piedras de colores: están en tendencia este otoño

Las uñas con piedras de colores son una alternativa para darle brillo, personalidad y un toque elegante a cualquier manicura este otoño. Además de aportar volumen y reflejos de luz, estas decoraciones permiten combinar diferentes tonalidades, jugar con tamaños y crear diseños que van desde los más discretos hasta los más llamativos. Son ideales para quienes buscan renovar su manicura sin limitarse a los esmaltes tradicionales.

De acuerdo con Glamour México, los diseños de uñas con piedras preciosas pueden adaptarse a diferentes largos y formas, desde propuestas minimalistas con una sola gema hasta manicuras más elaboradas con aplicaciones de distintos tamaños y colores. Esta temporada, puedes llevarlas con bases nude, acabados brillantes y tonalidades inspiradas en el otoño, como borgoña, verde esmeralda, morado y azul profundo.

Una por una, las ideas de uñas con piedras de colores para este otoño 2026

1. Uñas con piedras de diferentes colores

Una opción consiste en colocar pequeñas gemas de distintos colores sobre una base transparente o nude. Puedes combinar piedras rosas, azules, verdes, amarillas y moradas, distribuyéndolas de manera irregular en cada uña. El resultado es una manicura llena de brillo que no necesita demasiados detalles adicionales.

Piedras de diferentes colores y Manicura francesa con piedras. ((Pinterest))

2. Manicura francesa con piedras

La clásica manicura francesa también puede renovarse con esta decoración. En lugar de utilizar una línea blanca tradicional, agrega pequeñas piedras de colores sobre las puntas o siguiendo el contorno de la uña. Una base rosa lechosa o transparente ayudará a que las aplicaciones sean las protagonistas.

3. Uñas nude con una piedra protagonista

Si prefieres un diseño más discreto, puedes utilizar un esmalte nude, beige o rosa claro y colocar una piedra de mayor tamaño en una o dos uñas. Para darle un toque diferente, elige gemas en tonos verde esmeralda, azul zafiro o rojo rubí. Esta alternativa combina con diferentes estilos y también es adecuada para ocasiones especiales.

4. Piedras multicolor sobre efecto cromado

Los acabados metálicos son otra alternativa para conseguir una manicura llamativa. Puedes elegir una base plateada, perlada o tornasol y agregar pequeñas piedras de colores sobre algunas piezas. Los reflejos del esmalte y las aplicaciones crean un efecto de luz que destaca especialmente cuando las manos están en movimiento.

5. Uñas con piedras en forma de flores

Las figuras también tienen un lugar en esta tendencia. Una idea consiste en acomodar pequeñas gemas alrededor de una piedra central para formar flores de diferentes colores. Puedes combinar pétalos rosas, lilas, amarillos o azules y utilizar una base transparente para que cada detalle destaque.

6. Borgoña con piedras brillantes

El borgoña es uno de los tonos que puedes incorporar a tu manicura durante el otoño. Para conseguir este diseño, aplica esmalte vino o cereza oscuro en algunas uñas y reserva otras para una base nude con pequeñas piedras rojas, rosas y transparentes. También puedes agregar una gema más grande cerca de la cutícula para darle un acabado elegante.

Uñas con piedras en forma de flores y Borgoña con piedras brillantes. ((Pinterest))

7. Uñas completamente decoradas con piedras

Para quienes prefieren una manicura más atrevida, esta propuesta consiste en cubrir una o dos uñas con pequeñas piedras de diferentes tamaños y tonalidades. Puedes combinar gemas verdes, moradas, azules y transparentes, mientras que el resto de las piezas llevan un esmalte liso que ayude a equilibrar el diseño. Las uñas almendradas o largas permiten distribuir mejor las aplicaciones y conseguir un efecto de joyería.