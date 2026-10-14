Hombre pasó 28 años caminando por el mundo para regresar a casa sin utilizar transporte y enfrentó peligros que pusieron a prueba su resistencia

Existen personas con historias de vida tan sorprendentes, que parecieran salidas de una película. Este es el caso de Karl Bushby, un hombre que quiso darle un giro a su realidad sin imaginar que terminaría recorriendo el mundo a pie, alejándose de todo lo que pensaba que necesitaba para sentirse realizado y que lo llevó a descubrir experiencias únicas que lo mantuvieron lejos de su hogar durante casi 30 años.

Quién es Karl Bushby y cómo le hizo para recorrer el mundo caminando

A los 29 años de edad, Karl Bushby decidió abandonar su lugar en el ejército británico para emprender una nueva aventura y tuvo una idea bastante peculiar: salir de la ciudad para conocer otros lugares sin transportes sofisticados. Así que en 1998, empezó la travesía y primero lo hizo con una carreta modificada a la que llamó "La Bestia" y que pensaba que sería su cómplice en esta misión, pero luego de muchas reparaciones y tras armar otra que también se descompuso, tomó la decisión de seguir a pie.

La increíble historia de Karl Bushby empezó cuando tenía solo 29 años|Instagram. @arbusto3000

En una charla con The Guardian, el hombre habló sobre sus experiencias por todo el mundo, que por 28 años lo llevaron a recorrer 29 países de América, Asia y Europa, usando solamente transportes cuando no hay otra forma de llegar, como cuando aterrizó en el continente americano. Entre los récords que ha impuesto, está el de recorrer 58 mil kilómetros, siendo la travesía a pie más larga sin interrupciones y superando incluso las aproximaciones de la circunferencia de la tierra.

¿Cuáles fueron los obstáculos que pusieron en riesgo la travesía de Karl Bushby?

No todo fueron buenas experiencias para este hombre de Inglaterra, pues primero tuvo que hacerse a la idea de que dejar todo atrás era lo que realmente quería y luego tuvo que enfrentarse a situaciones que nunca hubiera imaginado que le tocarían. Entre las "calamidades" que pasó, habría estado la falta de dinero y una detención en Rusia por presunto espionaje.

Karl Bushby regresará a Inglaterra después de 28 años explorando el mundo|Instagram. @arbusto3000

Las situaciones riesgosas no faltaron y le tocó recorrer desiertos sin las protecciones óptimas, encontrarse con especies de animales salvajes que pudieron haberlo atacado o las amenazas de personas con las que se cruzaba su camino. También, Karl Bushby tuvo que ponerle pausa a su travesía porque estando en México, perdió uno de los financiamientos que lo respaldaban, así que no le quedó otra salida más que quedarse en el país mientras reunía dinero para seguir.

¿Cuándo termina el viaje a pie de Karl Bushby? La meta que tiene este hombre para volver a Inglaterra

Tras casi 30 años sin tener un hogar formal y viviendo entre trayectos, Karl Bushby estaría a punto de culminar su experiencia recorriendo el mundo sin ningún tipo de transporte y caminando en lugares insólitos. Tal como contó al medio británico, apenas el 11 de octubre llegó a Inglaterra tras nadar unas 20 horas por el Canal de la Mancha. Actualmente, estaría en Dover y su plan es caminar hasta Hull, su ciudad de origen, estimando que para el 1ero de noviembre estará de regreso a "la normalidad" y ahora tendrá que acostumbrarse a llevar una vida alejada de los riesgos y la adrenalina.