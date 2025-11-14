La zona más bonita de Los Cabos y que muchos aún no conocen: las 7 cosas más increíbles para hacer

Los Cabos San Lucas es uno de los destinos más populares de México, pero incluso allí existe un rincón que muchos viajeros aún pasan por alto. Rodeada de playas casi vírgenes, paisajes imponentes y experiencias únicas que no suelen aparecer en las guías tradicionales, esta zona guarda algunas de las actividades más sorprendentes del destino. Por ello, si estás buscando descubrir el lado más auténtico y espectacular, checa las 7 cosas increíbles que no puedes dejar pasar.

Una de las más destacadas es East Cape / Cabo Pulmo, un lugar lleno de naturaleza, tranquilidad y panoramas auténticos, de acuerdo al portal Visita Los Cabos. Allí, hay una gran oferta de actividades y sitios para conocer, entre los que mencionaron:



Buceo o snorkel en el arrecife: el Parque Nacional de Cabo Pulmo es hogar de uno de los arrecifes de coral más antiguos y biodiversos de la zona.

el Parque Nacional de Cabo Pulmo es hogar de uno de los arrecifes de coral más antiguos y biodiversos de la zona. Explorar las maravillas naturales: puedes hacer excursiones guiadas para ver flora y fauna únicas, tanto en tierra (cactus, aves desérticas) como bajo el agua.

puedes hacer excursiones guiadas para ver flora y fauna únicas, tanto en tierra (cactus, aves desérticas) como bajo el agua. Visitar las aguas termales de la Sierra Laguna: en la zona montañosa cercana hay manantiales como El Chorro y Santa Rita, perfectos para relajarte lejos del bullicio.

Sandfalls y “ríos de arena” bajo el agua: en el San Lucas Canyon se producen fenómenos submarinos muy interesantes, ideales para buceo técnico o para los muy curiosos del fondo marino.

en el San Lucas Canyon se producen fenómenos submarinos muy interesantes, ideales para buceo técnico o para los muy curiosos del fondo marino. Atardeceres desde miradores poco turísticos: al alejarte del centro de Cabo San Lucas, hay puntos vírgenes desde donde ver puestas de sol únicas, con menos gente y más calma.

al alejarte del centro de Cabo San Lucas, hay puntos vírgenes desde donde ver puestas de sol únicas, con menos gente y más calma. Visitar playas ocultas como Playa El Tule: es una playa menos concurrida y muy bonita, ideal para surf, relajarse y desconectarse.

es una playa menos concurrida y muy bonita, ideal para surf, relajarse y desconectarse. Museo de Historia Natural: para un plan más cultural, el Museo de las Californias (Museo Natural de Historia) es una opción diferente para conocer la fauna, geología y antropología local.

Esto debes tener en cuenta a la hora de visitar Los Cabos San Lucas

Asimismo, los propios viajeros mencionaron algunos consejos para aquellos visitantes que desean conocer Los Cabos San Lucas, entre los que indicaron:

