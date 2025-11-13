La zona de Cancún MÁS BARATA y que sale casi lo mismo que ir a Puerto Vallarta: lo dice la IA

Cancún es una de las zonas más visitadas de México, famosa por sus playas turquesas y su vida nocturna. Sin embargo, no todos sus rincones resultan accesibles para el bolsillo promedio, ya que muchas áreas de la zona hotelera manejan precios elevados y orientados al turismo internacional.

Si estás buscando valores similares a los de un viaje económico, casi lo mismo que ir a Puerto Vallarta, la inteligencia determinó que el Centro de Cancún es la mejor opción. Esta zona muchas atracciones sin pagar de más, por ejemplo:



Vida local y gastronomía real: aquí se pueden probar platillos típicos yucatecos o mariscos frescos en fondas y mercados a precios mucho más bajos que en los restaurantes turísticos.



Ambiente cultural: en plazas como Las Palapas hay espectáculos callejeros, ferias, música en vivo y un ambiente familiar que muestra el lado cotidiano de la ciudad.

Compras económicas: tiendas locales, artesanías y ropa a buenos precios, sin los sobrecostos de la zona hotelera.



Buena conexión con las playas: el transporte público o los colectivos te llevan en pocos minutos a las playas principales, por una fracción del costo de los taxis turísticos.



Alojamientos accesibles: desde hostales modernos hasta pequeños hoteles boutique con estilo local, ideales para viajeros que buscan comodidad sin pagar de más.

¿Qué no puedes dejar de hacer en el Centro de Cancún?

En el Centro de Cancún no puedes dejar de visitar el Mercado 28, uno de los sitios más auténticos para conocer la verdadera esencia local. Entre sus pasillos llenos de color encontrarás puestos de artesanías, ropa bordada, joyería de plata y productos típicos elaborados por manos locales.

El ambiente es animado, con música y con aromas a especias. Además, puedes probar delicias regionales como la cochinita pibil, los panuchos o los jugos tropicales recién hechos, ideales para refrescarte después de una jornada de compras.

Wanderlog también recomienda recorrer el Parque Kabah, un pulmón verde en pleno corazón de la ciudad. Es perfecto para caminar entre senderos rodeados de vegetación, hacer ejercicio o simplemente relajarte mientras observas aves, iguanas y coatíes en libertad.

Muy cerca, la Avenida Tulum combina el ritmo urbano con el encanto caribeño: allí encontrarás cafeterías con terrazas, bares locales y pequeñas tiendas que muestran el lado más auténtico y tranquilo de Cancún, lejos del bullicio de la zona hotelera.

¿Cuánto puedes gastar en el Centro de Cancún por noche?

En el Centro de Cancún, los precios varían según el tipo de alojamiento que elijas. Los hostales o pequeños hoteles de dos estrellas suelen ofrecer habitaciones desde unos $800 MXN por noche, ideales para viajeros que buscan algo sencillo y bien ubicado.

Si prefieres más comodidad, Turismo Vibes indica que los hoteles de tres o cuatro estrellas rondan entre $1,300 y $1,500 MXN por noche en temporada baja, con servicios adicionales como desayuno o piscina.

En cuanto a la comida y los gastos diarios, el centro es perfecto para quienes quieren ahorrar sin renunciar al sabor local. En las taquerías o fondas tradicionales, los tacos cuestan entre $20 y $30 MXN, mientras que un plato completo ronda los $100 MXN.

Además, el transporte público es muy accesible: moverse desde la zona hotelera hasta el centro o el Mercado 28 cuesta alrededor de $12 MXN, lo que permite recorrer la ciudad con poco presupuesto.