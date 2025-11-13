La zona más bonita de Playa del Carmen y que muchos aún no conocen: las 9 cosas más increíbles para hacer

Aunque Playa del Carmen es uno de los destinos más famosos del Caribe mexicano, pocos viajeros descubren el encanto escondido de Playacar Fase I, una exclusiva zona residencial junto al mar que combina tranquilidad, belleza natural y una atmósfera auténticamente caribeña.

A diferencia de las áreas más turísticas, allí se respira paz, privacidad y un contacto directo con la naturaleza. Para disfrutar al máximo de este rincón poco explorado, desde el sitio Mexican Caribbean compartieron los nueve planes imperdibles en el lugar:



Caminar por sus playas privadas: arenas blancas, mar turquesa y muy poca gente, es el escenario ideal para relajarse lejos del ruido del centro. Disfrutar del atardecer frente al mar: ofrece una de las vistas más espectaculares del Caribe al caer el sol, perfecta para fotos inolvidables. Visitar la zona arqueológica de Xaman-Há: un pequeño sitio maya dentro de la misma zona, rodeado de vegetación y aves tropicales. Pasear en bicicleta por sus calles tranquilas: las calles son seguras, arboladas y perfectas para recorrer en bici mientras se disfruta de la brisa marina. Explorar el aviario Xaman-Há: un santuario natural con especies exóticas de aves locales que encantará a los amantes de la naturaleza. Hacer snorkel o paddleboard en la costa: sus aguas claras y calmadas son ideales para explorar la vida marina sin alejarse demasiado. Visitar cafeterías y restaurantes escondidos: en los alrededores hay opciones gastronómicas con encanto local, desde cocina mexicana hasta propuestas gourmet. Descansar en una villa frente al mar: muchas casas de la zona ofrecen alojamiento con acceso directo a la playa y vistas espectaculares. Caminar hasta la Quinta Avenida: está a pocos minutos del centro de Playa del Carmen, lo que permite combinar relax y diversión.

Playa del Carmen

¿Cuál es la diferencia entre Playa del Carmen y la Riviera Maya?

La diferencia entre Playa del Carmen y la Riviera Maya radica principalmente en su extensión geográfica y en el tipo de destino que representan:

