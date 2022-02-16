FOTOS | Mau Nieto, Karime Pindter, Ricardo Pérez y Pascal rompieron VLA.

El nuevo formato de Venga la Alegría, “Reyes del Playback” la está rompiendo en rating y en redes sociales. Y es que resulta sumamente divertido ver a los conductores bailar, cantar, actuar y ¡hasta hacer comedia! Luego de dos semanas de competencia, se les puso el reto de traer a un invitado para hacer su performance con él o ella y nuestros queridos conductores se rifaron, ¡trajeron a pura estrella del Internet! Y las redes sociales se rompieron el pasado lunes y martes con algunos de ellos...

Cynthia Rodríguez decidió hacer su performance con Ricardo Pérez de “La Cotorrisa”. El podcast más escuchado y visto de América Latina, comediante que hace poco hizo sold-out en tres Auditorios Nacionales, ¡wooow! Nuestra querida Cynthia interpretó junto a Ricardo “Con Altura” de J Balvin y Rosalía, y ¡tuvieron las más altas calificaciones! Estuvo espectacular el show.

Kristal Silva decidió apostar también por la comedia con Mau Nieto, quien actualmente es uno de los mejores comediantes de nuestro país. Ambos interpretaron “La Tortura” de Shakira y Alejandro Sanz y fue un número muy divertido, muy preparado, con una excelente coreografía y propuesta. ¡Todos lo disfrutamos enormemente! Y los internautas se volvieron locos.

Laura G decidió apostar por la sensualidad de una de las leyendas de Exatlón México, ¡Pascal Nadaud! Quien rompió las redes sociales luego de aparecer sin camisa y bailando muy sexy junto a Laura G ¡que hasta se sentó en sus piernas! ¡Qué envidia! Decían los internautas. Ambos interpretaron “Desde esa noche” de Thalía y Maluma e incendiaron el escenario de VLA.

Y otros que también rompieron las redes sociales y se hicieron tendencia de inmediato, fueron Roger González y Karime Pindter. Quien es la reina de uno de los realities más importantes de MTV. Roger apostó por el perreo intenso, pues interpretó junto a la “Matrioshka” una canción de Ozuna y Natti Natasha, “Criminal”. ¡Hasta al “Capi” le tocó perreada de Karime.

¡No te pierdas Venga la Alegría y “Los Reyes del Playback” de lunes a viernes a partir de las 8:55 a.m. por Azteca UNO.

