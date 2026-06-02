Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal ponen a prueba antiguos rituales para alejar a las brujas de las criaturas de la noche al regresar a “la cañada de las brujas”.
El equipo de Extranormal recurrió a antiguas prácticas para enfrentar presuntas presencias nocturnas que afectan en la “Cañada de las Brujas”.
El equipo de Extranormal exploró antiguos rituales utilizados para protegerse de entidades y presuntos depredadores sobrenaturales. Durante la expedición, los investigadores pusieron en práctica uno de estos métodos con el objetivo de alejar a las llamadas “brujas”, mientras documentaban los fenómenos registrados durante la noche.