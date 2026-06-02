A mi hija le gusta jugar con fuego | Programa del 2 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Silvia está preocupada porque su hija anda con un hombre mayor y violento, pero Rebeca asegura que él es así porque la cuida. Armando acepta que tiene un carácter fuerte, pero culpa a la gente de provocarlo. Una amiga de Silvia revelará un gran secreto de Rebeca y el hermano de Armando respaldará la versión de la amiga de Silvia.