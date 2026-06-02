¡Anda con la mujer de su hermano! Eduardo confiesa la verdad y su hermano no tarda en reaccionar

Luego de leerle la cartilla a Armando, Eduardo entra a la clínica de emociones para revelar lo que tiene con Rebeca, pareja de Armando. Eduardo y Armando son hermanos, pero se separaron por pleitos de herencia. ¿Por qué a Rebeca le gusta jugar con fuego? Rebeca asegura que no sabía que Eduardo y Armando son hermanos, pero cuando se enteró decidió seguir con ambos, pero con cuidado.Ante la violencia de Armando, Rebeca y Eduardo podrían asesorarse jurídicamente para obtener protección adecuada. ¿Hasta dónde llegará este triángulo amoroso?