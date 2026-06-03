¿Backrooms, realidad o un guiño a las cárceles astrales?

De acuerdo con el usuario en TikTok, Enrique Alanis (enrique.alanis141) la película de Backrooms sí podría existir hablando en el tema espiritual, de acuerdo con este internauta, las élites están creando este tipo de cintas para que, cuando tú sueñes y tengas un viaje astral, algunos tipos de policías en este plano, arresten a lo que vienen siendo los viajeros, quienes se han multiplicado en los últimos años.

“Yo en un video les hablé sobre las cárceles astrales, estas son cuando tú haces un desdoblamiento, pero vas a lugares en dónde no tienes permitido. Es aquí donde algo te encierra aquí, y para que se entienda un poco más, hablando en el simbolismo de Harry Potter, los supuestos policías vienen siendo como los Dementores, al parecer son como los seres que se llaman Arcontes.

Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de viaje cuando dormimos, es aquí donde pasa algo, visitamos lugares que no están permitidos y es aquí cuando los Arcontes nos meten a lugares como que nos encierran, las famosas Cárceles Astrales. De hecho, no es casualidad que hayan sacado esta película, es un documental de las prisiones en el plano astral”, señala Enrique Alanis.

¿Te muestran estas películas para que bajes la guardia?

De acuerdo con el usuario, al parecer hacen esta película para que cuando tú bajes la guardia y creas que es ficción, pero en el fondo entiendes que puede ser real. En este sentido, Enrique Alanís asegura que, el ser humano llega a dar un tipo de consentimiento o permiso, para que cuando veas esta entrega (Backrooms), digas. “Eso no es real”, pero inconscientemente lo aceptas de alguna manera.

Este analista, también asegura que hicieron la película porque el número de viajeros astrales ha aumentado, entonces, cuando vas inconscientemente al astral, y viajas a sitios no permitidos, ellos te capturarán más fácilmente, ya que en tu inconsciencia ya crees en ellos. Al final señala que no es coincidencia que se haya estrenado esta cinta, ya que hace 12 años comenzaron a documentarse este tipo de sucesos, de igual forma finaliza su video diciendo que, sólo se puede salir de aquí si es con ayuda externa.