Rutas de La Vida | Programa Completo del 12 de mayo del 2026
A veces los peores momentos terminan evitando tragedias aún más grandes.
Un incidente aparentemente común desencadenó una serie de situaciones trágicas que cambiaron la vida de varias personas por completo. Entre decisiones difíciles, dolor y aprendizajes inesperados, la historia demuestra que incluso los momentos más oscuros pueden dejar importantes lecciones. Y aunque el camino parezca incierto, hay quienes aseguran que algunas tragedias llegan para evitar males aún peores.