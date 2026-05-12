¡Lo engañó! Alejandro terminó con su novia porque vendía fotografías íntimas

Alejandro está muy decepcionado de Erika; ahora lo busca ‘como loca’, pero no pensó en él mientras lo engañaba. Alejandro asegura que, si no fuera por el papá de Erika, ella lo seguiría engañando. Ahora que Alejandro se enteró de todo, está agradecido con Manuel. Alejandro sospechaba que algo no estaba bien con Erika y con el tiempo se enteró de que ella vendía contenido íntimo; por eso decidió terminar su relación con ella. Erika suplica el perdón de Alejandro, pero él no está dispuesto, pues no entiende por qué le mintió. ¿Debería perdonarla?