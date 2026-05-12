¿Y sus valores? La hija de Manuel se tomó fotos íntimas y ahora está en riesgo

Manuel le pide a su hija que no confunda el apoyo con solapar lo que está mal y le asegura que fue ella quien arruinó su propia relación con sus acciones. Además, la responsabiliza de que quieran exponer sus fotos íntimas. Hace un mes la hija de Manuel le contó que la estaban amenazando con publicar fotos íntimas suyas y él no dudó en tomar acciones legales para ayudarle. Manuel está muy molesto, pues él le enseñó valores y no entiende por qué ella decidió ponerse en riesgo.