Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan la sangre de los cristeros en San Julián

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal llegan a San Julián, Jalisco, para investigar historias relacionadas con la Guerra Cristera y la sangre derramada durante aquel conflicto. El municipio fue uno de los principales escenarios del movimiento y es conocido como la “Cuna de la Cristera”. La guerra dejó estimaciones de hasta 200 mil o más muertos en todo México.

