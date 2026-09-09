Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan lo que ocurre en el área de los cerdos

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan a un rancho donde trabajadores aseguran percibir una presencia extraña, especialmente en el área destinada a la crianza de cerdos. Ante estos relatos, los investigadores recorren el lugar para conocer lo que ocurre y realizar una intervención enfocada en liberar el espacio de las energías negativas que, según los testimonios, estarían presentes.