Huérfanas | Capítulo 24 | Momento de confesiones
Melina estuvo a punto de descubrir a Maripili con Fabricio en una situación comprometedora, pero él aún sigue enamorado de Aralia y quiere recuperarla.
Melina le confiesa a Santiago que el papá de él, intentó obligarla a quedar embarazada para así obligarlo a casarse con ella. Diana le confiesa a Aralia que se acercó a Tomas con la intención de vengarse de él, pero está empezando a enamorarse de él. Mientras Nana decide tomar su tratamiento de quimioterapias para poder recuperar el tiempo perdido con su hijo Rodrigo.
¡Disfruta los capítulos completos de Huérfanas!