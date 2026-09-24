Bluey | Circo

Bandit y Chilli llevan a las pequeñas de paseo, mientras por el camino observan a los candidatos para ser presidente de su país. De pronto Bluey y Bingo se encuentran con sus amigos y deciden jugar al circo. Bluey es la líder y cada uno elige el papel que llevará en el circo. Por otro lado, Hércules está jugando a las motos con Winton como obstáculo y el primer acto en el circo comienza, así que el león entra en acción, pero se les terminaron los actos, así que Winton se une al plan y elige ser el payaso. Hércules se da cuenta de que Winton se ha ido y ya no tiene con quién jugar a las motos, por lo que no le queda otra opción que jugar con ellos.