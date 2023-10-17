Huérfanas | Capítulo 27 | Álvaro finge su muerte

Karen le miente a Aralia y le dice a Aralia que Álvaro está muerto, ella pierde la esperanza para demostrar la inocencia de su padre. Yesmin le pide otra oportunidad a Rodrigo, pero él le dice que ya no la ama, mientras tanto Yesmin le pide a Aralia que le ayude con su situación. Fabricio se enfrenta a Rodrigo y le pide que se vaya de la empresa y que se aleje de Aralia.

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