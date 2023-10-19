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Huérfanas | Capítulo 29 | Un cambio para la empresa

Ahora que la empresa está retomando su curso con tropiezos, Lourdes quiere que dejen fuera a Ismael por haberlos traicionado y sugirió un gran cambio.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Lourdes quiere que todos se olviden de Ismael y propuso un cambio en la empresa que él manejaba. César se siente muy solo y está dispuesto a estar con Corina sin que tengan que hacer su juego.Melina no soporta a Aralia y aunque Nana está mal, no quiere cuidarla para evitar a su hermana.

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