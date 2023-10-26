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Huérfanas | Capítulo 34 | La mejor de las brujas

Jacinta quiere que Yesmin se quede con Rodrigo y le dijo a Aralia que se iría lejos para olvidar su mal de amores, ¿habrán funcionado sus poderes especiales?

Por: Maria Fernanda Aguilar

Jacinta quiere lo mejor para Yesmin y entre sus engaños y brujerías, manipuló a Aralia para que se aleje de Rodrigo y le deje el camino libre a su sobrina. Aralia ya le dijo a Rodrigo que no le interesa ni quiere nada con él. Antonio aprovechó y puso la situación a su favor para obtener próximamente la dirección de la empresa, aunque ni Lourdes ni César están de acuerdo.

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