Huérfanas | Capítulo 34 | La mejor de las brujas

Jacinta quiere lo mejor para Yesmin y entre sus engaños y brujerías, manipuló a Aralia para que se aleje de Rodrigo y le deje el camino libre a su sobrina. Aralia ya le dijo a Rodrigo que no le interesa ni quiere nada con él. Antonio aprovechó y puso la situación a su favor para obtener próximamente la dirección de la empresa, aunque ni Lourdes ni César están de acuerdo.

¡Disfruta los capítulos completos de Huérfanas!