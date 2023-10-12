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Los Rey | Capítulo 79 | Un patrimonio a punto de colapsar

El patrimonio de los Rey está a punto de colapsar por las malas decisiones de Vado y Many toma decisiones drásticas que nadie esperaba.

Por: Vanesa Olmos

Many se entera de que su propiedad más preciada está en riesgo para salvar la compañía de los Rey y toma la decisión de divorciarse de Everardo y además decide denunciarlo. Yenni le pregunta a Matías sobre sus sentimientos hacia ella, pero él sigue enamorado de Lorenza a pesar de todo, sin embargo Lorenza le pide que se aleje de su vida.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!

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