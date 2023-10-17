Los Rey | Capítulo 81| Evadiendo la realidad

Many le pide el divorcio a Everardo, pero él le suplica que lo piense una vez más por todos los años que han pasado juntos, sin embargo, ella sigue firme en su postura. Everardo abandona su casa por todos los problemas que enfrentan Los Rey y piensa que Fina es mucho para Amado por ser un caporal, pero a pesar de todo lo apoya para que la conquiste con la condición de que cambie sus ideales.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!