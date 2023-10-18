Los Rey | Capítulo 83 | De tal padre, tal hijo
“El Chino” sigue preparándose para la pelea junto a Lorenza, pero su salud se está deteriorando a cada paso que da, además de que no sigue las indicaciones médicas.
Joel no se está cuidando y dejó de tomar su medicamento. Aunque Lorenza se ha encargado de cuidarlo, no puede hacerlo sola y peor por la presión que tiene encima. Amado quiere casarse con Fina, pero ahora ella quiere tomar las riendas de su vida y enfocarse en otras cosas. Los Rey tienen una nueva líder y todo debe cambiar, empezando por Vado.
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