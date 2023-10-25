Autenticando...
  • Cerrar Sesión
a mas nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los Rey | Capítulo 88 | Desaparecer cualquier rastro

Vado está manipulando a su antojo a Carmen y antes de seguir con su juego, debe de desaparecer cualquier rastro del dinero que se han robado ambos.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Vado ha estado moviendo dinero para quedarse con todo a costa de Carmen, pues es su arma secreta, mientras que Aurora piensa que la fortuna de su padre es suya. Many le pidió a Julia que piense las cosas porque sabe que está enamorada de Memo, pero no quiere otra guerra entre padre e hijo.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!

Tags relacionados
Novelas
Novelas mexicanas completas

Más de a más +