Los Rey | Capítulo 88 | Desaparecer cualquier rastro

Vado ha estado moviendo dinero para quedarse con todo a costa de Carmen, pues es su arma secreta, mientras que Aurora piensa que la fortuna de su padre es suya. Many le pidió a Julia que piense las cosas porque sabe que está enamorada de Memo, pero no quiere otra guerra entre padre e hijo.

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