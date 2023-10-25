Los Rey | Capítulo 88 | Desaparecer cualquier rastro
Vado está manipulando a su antojo a Carmen y antes de seguir con su juego, debe de desaparecer cualquier rastro del dinero que se han robado ambos.
Vado ha estado moviendo dinero para quedarse con todo a costa de Carmen, pues es su arma secreta, mientras que Aurora piensa que la fortuna de su padre es suya. Many le pidió a Julia que piense las cosas porque sabe que está enamorada de Memo, pero no quiere otra guerra entre padre e hijo.
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