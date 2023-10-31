Los Rey | Capítulo 92 | La cena sorpresa

Lorenza quiso hacerle una sorpresa a Laureano por su despedida, pero en el restaurante se unieron Matías y Aurora. Paola fue al doctor para que la revisaran y Memo, junto con Ismael la llevaron a la mansión Rey para cuidarla, pero Many los descubrió. Julia quiere apartarse de nuevo de los Rey, incluso de Beto, pero no la quiere dejar porque para él, Julia es su mamá.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!