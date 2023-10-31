Los Rey | Capítulo 92 | La cena sorpresa
Lorenza le preparó una cena sorpresa a Laureano por su despedida, pues tiene una vida ya hecha en otro lugar, pero no contaba con invitados especiales.
Lorenza quiso hacerle una sorpresa a Laureano por su despedida, pero en el restaurante se unieron Matías y Aurora. Paola fue al doctor para que la revisaran y Memo, junto con Ismael la llevaron a la mansión Rey para cuidarla, pero Many los descubrió. Julia quiere apartarse de nuevo de los Rey, incluso de Beto, pero no la quiere dejar porque para él, Julia es su mamá.
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