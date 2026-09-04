Unas amigas juegan con espíritus malignos que buscan entrar. “El juego del armario” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Unas amigas se adentran en un misterioso juego sin imaginar que, detrás de él, espíritus oscuros esperan el momento perfecto para cruzar al otro lado.
Aunque no los veas, siempre están ahí, cerca tuyo, esperando una oportunidad para cruzar el umbral; espíritus malignos que se alimentan del miedo y se aprovechan de los más inocentes. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.