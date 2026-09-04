Paola conoce a Facundo y sus destinos se cruzan inesperadamente. | Rutas de la Vida: “Desamores”

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Abril confiesa que la dejaron por cochina, pero aunque la cacharon con basura acumulada dentro de su casa, ella dice que no era para tanto. ¿Será?
Además de que la mamá de Paulina tiene una seria obsesión por la limpieza, Paulina revela cómo fue que su mamá decidió registrar a su hijo como su fuera propio.
Claudia conoció en su cafetería a Mariano, quien se presentó como una persona solvente; eventualmente, Claudia notó que él vivía del dinero de su abuela.