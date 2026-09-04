Paola conoce a Facundo y sus destinos se cruzan inesperadamente. | Rutas de la Vida: “Desamores”

Paola acaba de llegar a la ciudad cuando conoce a Facundo, un chofer de microbús con quien terminará compartiendo un destino inesperado. No te pierdas el capítulo completo de “Desamores” de Rutas de la Vida.