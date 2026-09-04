Los maullidos inquietan a Marcela, mientras una mujer en silla de ruedas aparece en la casa. “La casa de los gatos” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Los maullidos mantienen despierta a Marcela, quien comienza a ver el misterioso espectro de una mujer en silla de ruedas recorriendo la casa.
En la ciudad de Querétaro existe una casa en donde los extraños maullidos de los gatos no cesan de escucharse. Se dice que es un lugar en donde antes existió amor y felicidad, pero la miseria y la indolencia humana lo convirtió en un lugar de muerte y venganza. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.