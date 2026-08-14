Esteban recibe señales del espíritu de Andrea, quien busca transmitirle un mensaje. “Espíritu atrapado” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Se dice que un espíritu se queda atrapado entre nosotros por dos razones: por resentimiento hacia los vivos o porque tiene un mensaje que debe comunicar. Dicen que las almas en pena permanecen entre nosotros por resentimiento hacia los vivos o porque tienen un mensaje que dar. Y sólo hasta que se sienten satisfechos, pueden descansar. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.