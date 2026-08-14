Esteban recibe señales del espíritu de Andrea, quien busca transmitirle un mensaje. “Espíritu atrapado” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Esteban recibe señales contundentes de que el espíritu de Andrea no puede descansar y podría tratar de darle un mensaje, pero... ¿estará dispuesto a ayudarle?
Se dice que un espíritu se queda atrapado entre nosotros por dos razones: por resentimiento hacia los vivos o porque tiene un mensaje que debe comunicar. Dicen que las almas en pena permanecen entre nosotros por resentimiento hacia los vivos o porque tienen un mensaje que dar. Y sólo hasta que se sienten satisfechos, pueden descansar. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.