Unas convictas enfrentan una presencia paranormal que se vuelve cada vez más aterradora. “Linaje maldito” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Desde el inicio del tiempo, las creencias espirituales han pasado de generación generación hasta el día de hoy, incluyendo prácticas terribles, tradiciones que incluyen la invocación de espíritus malévolos que pueden ayudarte a conseguir todo lo que quieres en la vida. Pero recuerda que si haces eso, también existe la oportunidad de que no lo puedas controlar. O por lo menos eso es... Lo que La Gente Cuenta.