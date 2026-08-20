¡No necesitas viajar al extranjero! Incrementa tu potencial con Los 7 Caramelos de la Felicidad, un libro que endulzará tu vida

Esmeralda Ugalde platicó con Rik Barroso, autor de Los 7 Caramelos de la Felicidad, un libro que endulzará tu vida para incrementar tu potencial. ¿Qué llevó a Rik Barroso a escribir este libro? Entre otras cosas, el autor compartió que todo surgió de un vacío que le hacía cuestionarse y se preguntaba por qué no se sentía pleno al cumplir las metas que le habían impuesto. ¿Cómo transformó la depresión y la ansiedad para conseguir un logro tan importante? ¡No pierdas detalle!