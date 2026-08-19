Paola cumple su sueño de actuar, pero una entidad aterradora comienza a perseguirla. “Volver a morir” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Los teatros están llenos de muchos relatos y leyendas. Algunas historias narran la fama y el éxito de sus presentaciones, pero otras, son un oscuro recordatorio de sucesos trágicos que circundan el escenario. Incluso se cree que los protagonistas de estas leyendas continúan como presencias sobrenaturales, almas que deambulan por ahí, y de cómo algunas pueden ser mortales. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.