Paola cumple su sueño de actuar, pero una entidad aterradora comienza a perseguirla. “Volver a morir” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Paola sueña con actuar en un teatro y acepta su primera oportunidad, pero una aterradora entidad comienza a perseguirla en un antiguo edificio.
Los teatros están llenos de muchos relatos y leyendas. Algunas historias narran la fama y el éxito de sus presentaciones, pero otras, son un oscuro recordatorio de sucesos trágicos que circundan el escenario. Incluso se cree que los protagonistas de estas leyendas continúan como presencias sobrenaturales, almas que deambulan por ahí, y de cómo algunas pueden ser mortales. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.