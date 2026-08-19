Me odia por amar a su papá | Programa del 19 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

Marisol acusa a la hija de su pareja de tirarla por las escaleras, pues ha tratado de hacerle la vida imposible. Por su parte, Laila asegura que nunca perdonará a su papá por dejar a su mamá. Omar cree que Laila es celosa por influencia de mamá, quien siempre tuvo celos enfermizos. Sin embargo, Guadalupe, acusa a Omar de hacerle daño a su hija por obligarla a vivir con él y con su nueva pareja. Incluso, la hija de Marisol revelará que ha sido víctima de ataques por Laila y su mamá en redes sociales.