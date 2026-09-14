Violeta es plantada en su boda y conoce a Manolo, quien cambiará su vida. | Rutas de la Vida: “Radio merengue”

Violeta es abandonada por su novio justo el día de su boda y, al huir de todo, conoce a Manolo, quien transformará su vida. No te pierdas el capítulo completo de “Radio merengue” de Rutas de la Vida.

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