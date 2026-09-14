Violeta es plantada en su boda y conoce a Manolo, quien cambiará su vida. | Rutas de la Vida: “Radio merengue”

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Revive una noche llena de tensión, competencias, sorpresas y momentos inesperados con los Granjeros en La Granja VIP. De verdad no te imaginas todo lo que pasó.
Adal Ramones mostró una fuerte infidelidad cometida en La Granja VIP por uno de los Granjeros. Todos quedaron en shock pensando que cambiarían las reglas del juego.
Gracias a una divertida broma, los Granjeros que jugaron el juego del Capataz revelaron quién de ellos se había quedado con el importante título de La Granja VIP.