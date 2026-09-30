Una convivencia laboral cambia por completo tras descubrirse un embarazo. | Rutas de la Vida: “Una jornada muy productiva”

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La vida y la muerte pueden actuar de maneras extrañas. ¿Qué harías si te enteraras de que solo te quedan 24 horas y tienes un asunto pendiente que resolver?
Bandit nació ayer y no sabe nada de la vida, por eso ahora explorará todo lo que hay en este mundo con ayuda de sus dos pequeñas hijas, Bluey y Bingo.
Mientras Oso estaba distraído, Masha encontró una antigua cámara de fotografía y se dispone a tomar la foto perfecta para cada uno de sus amigos.