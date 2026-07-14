Un chico decide abrir un portal para traer de vuelta a su papá. “El Regresado” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

La magia ha fascinado a hombres y mujeres por igual desde los inicios de la civilización. Sus misterios, su poder curativo y especialmente su poder para abrir portales entre el mundo de los vivos y el de los muertos, ha llevado al hombre a estudiarla y practicarla. Desafortunadamente, el poder de la magia, aún de la magia blanca, puede ser muy peligroso, ya que al abrir un portal entre nuestro mundo y el de los muertos, nunca sabemos quién pueda irse ni quien decida regresar... o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.