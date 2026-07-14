Mi hijo es producto de una tragedia | Programa del 14 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Magdalena sufrió una tragedia a sus 24 años y la obligaron a tener al producto de ese episodio. Sus papás la obligaron a casarse con el novio que entonces tenía para formar una familia, pero eventualmente las cosas no salieron bien, pues Magdalena y Mauricio nunca quisieron a Irving. Ahora, Irving es un adulto resentido y nocivo para su entorno, pero ¿estará a tiempo de cambiar o sólo debería alejarse de su familia?