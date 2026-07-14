Un taxista y un hombre adinerado intercambian sus vidas y descubren que el dinero no lo es todo. | Rutas de la Vida: “Vivir otra vida”

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El equipo de Extranormal explora un sitio rodeado de relatos sobre presuntas brujas y fenómenos inexplicables que inquietan a la comunidad.
Tras perder a su papá, un chico abre un portal para traer de vuelta a su padre sin imaginar las terribles consecuencias de sus inocentes deseos. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
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