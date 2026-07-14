Un taxista y un hombre adinerado intercambian sus vidas y descubren que el dinero no lo es todo. | Rutas de la Vida: “Vivir otra vida”

Mateo, un taxista con problemas económicos, intercambia su vida por una semana con un hombre adinerado pero emocionalmente vacío. No te pierdas el capítulo completo de “Vivir otra vida” de Rutas de la Vida.

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